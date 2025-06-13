وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالعمرانية وجنوب الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية مكثفة ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، شملت إدارتَي العمرانية وجنوب الجيزة التعليميتين، بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات داخل اللجان الامتحانية، ومتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في هذا الاستحقاق الوطني الهام، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بكل انضباط وجاهزية.

تفقد شامل لمدارس العمرانية

بدأت جولة وكيل الوزارة في إدارة العمرانية التعليمية، حيث تفقد عددًا من المدارس المخصصة كلجان امتحانات، شملت:

• مدرسة أحمد زويل الثانوية

• مدرسة مصطفى كامل الثانوية

• مدرسة الصديق

• مدرسة أحمد جمال الفقي

• مدرسة أحمد عرابي الثانوية

وخلال الجولة، حرص عطية على المرور بغرف الكنترول ومداخل المدارس، متابعًا توزيع المراقبين، والتأكد من تفعيل خطط الطوارئ والتأمين الكامل داخل اللجان، كما أشاد بمستوى التنسيق والتنظيم بين الإدارات المدرسية والجهات المعنية، مؤكدًا على الجهد المبذول لضمان أجواء امتحانية هادئة وآمنة للطلاب.

إشادة بجهود جنوب الجيزة

واستكمل وكيل الوزارة جولته في إدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث زار عددًا من المدارس، منها:

• مدرسة أبو الهول القومية

• مدرسة الجيزة الثانوية التجارية

• مدرسة الجيزة الإعدادية

• مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات

وأعرب سعيد عطية عن تقديره للجهود المبذولة في تلك المدارس، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة الامتحانية المناسبة، والالتزام الصارم بالتعليمات الوزارية الخاصة بسير الامتحانات، مشيراً إلى التناغم والتعاون الملحوظ بين مديري المدارس ورؤساء اللجان وفرق العمل، ما يعكس وعيًا مؤسسيًا عاليًا وإرادة قوية لتقديم تجربة امتحانية منظمة وفعالة.

متابعة مستمرة وطمأنة للأسر

وأكد عطية في ختام جولته أن مديرية التعليم بالجيزة تتابع الاستعدادات على مدار الساعة، مشددًا على أن كل الجهود تُبذل لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، قائلًا: "لن ندّخر جهدًا لضمان أداء أبنائنا وبناتنا لامتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة تعزز من ثقتهم وتدعم نجاحهم".

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