سمير راغب يكشف لمصراوي كيفية الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

كتب- محمد شاكر:

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن الرد العسكري الإيراني، على الهجوم الإسرائيلي الكبير الذي تم فجر اليوم على أهداف عسكرية، يعتمد على القرار السياسي، والذي يعتمد على القدرات العسكرية المتاحة لدي إيران.

وقال "راغب"، في تصريحات خاصة لمصراوي إن هناك عدة طرق يُمكن لإيران أن تلجأ إليها مثل الطائرات المسيرة التي هاجمت بها إسرائيل قبل ذلك ولم يكن لها تأثير كبير، كما أن هناك الصواريخ الباليستية.

ولفت إلى أن الصواريخ الفرط صوتية يمكن أن يتم استخدامها باعتبارها رسائل سياسية لأنها يمكن أن تصيب أهداف عسكرية ولكن قدرتها العسكرية على التدمير ليست قوية ولا تسبب خسائر عسكرية موجعة.

وشدد راغب على أن النظام الإيراني لم ينجح في التعامل مع الاختراقات العسكرية الإسرائيلية للجبهة الداخلية فقد رأينا اغتيال كبار علماء البرنامج النووي الإيراني، وكذلك اغتيال كبار القادة الإيرانيين، وهو أمر له دلالات خطيرة.