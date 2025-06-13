النقل توجه نداءً للمواطنين بشأن حارة الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري

كتب - محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري

وأشارت الوزارة الى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

كما أكدت الوزارة على ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والامان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للاتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.

أماكن المحطات:

1. محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعها وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعها.

3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة، وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي اسكو وتوابعها من القرى والعزب.

5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.

6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعها.

9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعها من القرى والعزب.

10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة شارع الـ100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعها.

11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.

12. محطة عدلى منصور (وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر وألماظة و المتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدراية.

14. محطة أكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال كوبري مشاة، و تخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر و التجمع الأول و اكاديمية الشرطة.

اقرأ أيضا:

طوارئ وإلغاء 3 رحلات.. أول تعليق من وزارة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء