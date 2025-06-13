هبوط 5 رحلات جوية اضطراريا في مطار شرم الشيخ

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، الجمعة، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها بعد قرار خمس شركات طيران أردنية بتغيير وجهات رحلاتها والهبوط اضطراريًا في المطار، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

وأكدت إدارة مطار شرم الشيخ أنها تعاملت مع الركاب المحولين بالشكل الأمثل، بالتعاون مع شركات الطيران المشغلة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لخدمة المسافرين، وذلك حتى استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.

فيما أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية بقطاع الطيران، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتأكد من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع أي مستجدات.

وتضمنت الجولة زيارة مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز عمليات الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب مركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، حيث تم الاطلاع على آليات العمل في ظل الظروف الراهنة، وسبل ضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمان.

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