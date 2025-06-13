وزارة الطيران تعلق الرحلات الجوية لـ 3 دول

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، وذلك إلى حين إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي.

وقرر، الشركة ضمن إجراءات السلامة الاحترازية، تعليق تشغيل بعض الرحلات المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان مؤقتًا، لحين انتظام الحركة في المجالات الجوية المتأثرة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الطيران المدني أنها تواصل مراقبة الموقف عن كثب من خلال غرف العمليات المركزية، وتعمل بتنسيق تام مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مع ضمان استمرار انتظام حركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي المصري، والتشغيل الآمن بجميع المطارات، وفقًا لمعايير السلامة الجوية المعتمدة دوليًا.

فيما أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية بقطاع الطيران، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتأكد من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع أي مستجدات.

وتضمنت الجولة زيارة مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز عمليات الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب مركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، حيث تم الاطلاع على آليات العمل في ظل الظروف الراهنة، وسبل ضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمان.

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