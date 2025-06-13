الهجوم على إيران.. وزير الطيران يتابع الحركة بمطار القاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية بقطاع الطيران، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتأكد من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع أي مستجدات.

وتضمنت الجولة زيارة مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز عمليات الشركة المصرية للمطارات، إلى جانب مركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، حيث تم الاطلاع على آليات العمل في ظل الظروف الراهنة، وسبل ضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمان.

وفي سياق متصل، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها بعد قرار خمس شركات طيران أردنية بتغيير وجهات رحلاتها والهبوط اضطراريًا في المطار، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

وأكدت إدارة مطار شرم الشيخ أنها تعاملت مع الركاب المحولين بالشكل الأمثل، بالتعاون مع شركات الطيران المشغلة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لخدمة المسافرين، وذلك حتى استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، وذلك إلى حين إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي.

كما تقرر، ضمن إجراءات السلامة الاحترازية، تعليق تشغيل بعض الرحلات المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان مؤقتًا، لحين انتظام الحركة في المجالات الجوية المتأثرة.

وتؤكد وزارة الطيران المدني أنها تواصل مراقبة الموقف عن كثب من خلال غرف العمليات المركزية، وتعمل بتنسيق تام مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مع ضمان استمرار انتظام حركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي المصري، والتشغيل الآمن بجميع المطارات، وفقًا لمعايير السلامة الجوية المعتمدة دوليًا.

اقرأ أيضا:

طوارئ وإلغاء 3 رحلات.. أول تعليق من وزارة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء