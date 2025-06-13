كتب - محمد صلاح:

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الكيلووات ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة والمركز القومي للتحكم، ومشاركة رؤساء توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر «فيديو كونفرنس».

وجه عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكل الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكل المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.

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