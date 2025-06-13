"معلومات الوزراء" يكشف محظورات امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجمعة، عبر صفحته على "فيسبوك إنفوجراف" جديدًا تحت عنوان “8 محظورات خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025”.

وجاءت المحظورات على النحو التالي:

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025، وقد تم التنبيه بعدد من المحظورات التي يجب الانتباه إليها؛ حرصًا على سير الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

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