بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.

يأتي ذلك إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.