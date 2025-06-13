كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أ علنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد عيادات الأسنان بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية أبريل 2025.

قال الإعلامي محمد موسى إن ما يُسمى بـ"قافلة الصمود" ليست سوى قناع زائف لنشر الفوضى والفتنة على حدود مصر.

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بمناسبة انتهاء فترة ولايتها وتقديرًا لجهودها المتميزة خلال فترة عملها،

علق الإعلامي أحمد موسى على ما يُعرف بـ"قافلة الصمود"، التي انطلقت من تونس قاصدة الوصول إلى الأراضي المصرية نحو معبر رفح لدعم قطاع غزة.

حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، من التعنت الإثيوبي في التعامل مع تصريف مياه سد النهضة من خلال فتح بوابات المفيض مع بدء موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة الحكومية.

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، صحة ما يُتداول حول وجود مادة تُعرف بـ"الزئبق الأحمر" داخل المومياوات، واصفًا الأمر بـ"الخرافة" التي لا أساس لها من الصحة أو العلم، موضحًا أنه لا يوجد شيء في الآثار يُسمى الزئبق الأحمر، هذا مجرد كلام أطلقه بعض "الفهلوية".