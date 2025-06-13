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ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الجمعة 13 يونيو 2025

طقس حار

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة 13 يونيو وحتى الأربعاء 18 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة و شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

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