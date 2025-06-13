نقيب الأشراف: سيادة الدولة المصرية وحدودها خط أحمر لا يمكن المساس بها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، عن دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الرافض للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقفها الذي يتضامن مع الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين.

وأكد السيد محمود الشريف، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مصر دولة ذات سيادة، و يجب على كافة الزائرين الالتزام بقوانين الدخول والإقامة الخاصة بها، والتقيُّد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، معلنا دعمه الدولة المصرية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن جمهورية مصر العربية لا تمانع تقديم أي مساعدات دولية أو إقليمية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني رفضا للحصار والتجويع والانتهاكات من الجانب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية وحدودها وهما خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس بهما على الإطلاق.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن دعمه الكامل وتأييدها الشديد للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الإجراءات التنظيمية تمثل خطوة ضرورية وحاسمة للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار البلاد في ظل التحديات الراهنة والأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم السلام والأمن على العالم أجمع.

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