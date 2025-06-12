كتب- عمرو صالح:

ألتقت الدكتورة دينا عبدالكريم أمين شئون المصريين بالخارج، بالسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج.

وبحسب بيان الحزب تناول اللقاء رؤية الأمانة العامة وخططها لدعم جهود الدولة في مجالات الدبلوماسية الثقافية، وتعزيز الشراكات والعلاقات الدولية.

وقد عبّر السفير عن تقديره البالغ لما تطرحه الأمانة من أفكار بنّاءة ومبادرات نوعية، خاصة في مجالات حيوية مثل السياحة العلاجية، وإنشاء منظومة مزايا متكاملة لخدمة المصريين بالخارج، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية لمصر عالميًا و دعم الاقتصاد الوطني من خلال شراكات فعالة واستثمارات مباشرة و تفعيل المشاركة السياسية للمصريين بالخارج و تقوية أدوات القوة الناعمة عبر الدبلوماسية الثقافية (Nation Branding).

يأتي ذلك فى إطار الاستراتيجية الخارجية وتمهيدًا لانطلاق جولة كبرى لحزب الجبهة الوطنية تهدف إلى تأسيس قواعد حزبية فاعلة في مختلف بلدان العالم للمصريين بالخارج وتنفيذ برامجها الميدانية.

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