بداية العام الهجري الجديد.. تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447

كتب- عمرو صالح:

يبحث الكثيرون عن موعد رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجرياً، باعتباره مناسبة دينية مهمة للأمة الإسلامية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية موعد رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجرياً حيث أشارت الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، والذي يوافق 25 يونيو 2025 ميلاديًا، سيكون هو اليوم الأخير من العام الهجري الحالي، بينما يبدأ العام الهجري الجديد 1447 يوم الخميس، 1 من شهر محرم، الموافق 26 يونيو 2025 ميلاديًا.

وجرى اعتماد الهجرة كبداية للتقويم الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، أي أنه يعتمد على حركة القمر وليس الشمس، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يومًا، وأشهره بالترتيب هي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

وتعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من الدول العربية والإسلامية، مثل: السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، الجزائر، والمغرب، وتختلف مدة الإجازة حسب قوانين كل دولة، فبعضها يكتفي بيوم واحد، بينما تمتد في دول أخرى إلى يومين أو أكثر إذا صادفت نهاية الأسبوع.

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