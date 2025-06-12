ضياء الدين داوود: تهديد الأمن القومي المصري بدعوى دعم القضية غير مقبول

كتب- عمرو صالح:

ثمن النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه القضية الفلسطينية في التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ورفض محاولات التجهير وتصفية القضية.

وقال "داود"، عبر حسابه على "فيسبوك": لا مجال للمزايدة على الموقف الشعبي والرسمي للدولة المصرية..ومصر من أقصى اليمين لأقصى اليسار تتوافق على موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو رفض التهجير القسري أو الطوعي، ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه التاريخية، لإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وأضاف داود قائلا "هذا كله في ظل تراجع وتواطؤ عربي و تطبيع علني وخفي مع الكيان"

واختتم داود فلا مجال للمزايدة على الموقف الشعبي والرسمي لمصر، ومن غير المقبول تهديد الأمن القومي المصري بدعوى دعم القضية.

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