أحدث 5 صور لمحطة ستاد القاهرة بمونوريل شرق النيل

كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، مجموعة صور جديدة توثق تقدم أعمال تنفيذ محطة ستاد القاهرة بمشروع مونوريل شرق النيل، وواجهاتها الحديثة، في إطار المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز التي تسير بوتيرة غير مسبوقة.

وعلقت هيئة الأنفاق على الصور قائلة: من قلب مدينة نصر وعلى بُعد خطوات من صروح رياضية وثقافية عريقة، تتألق محطة ستاد القاهرة كأولى محطات مونوريل شرق النيل، ضمن مشروعات النقل الذكي المستدام التي تشهدها مصر في عهد الجمهورية الجديدة.

وتابعت: بتصميم معماري معاصر وهيكل علوي فريد، تمثل هذه المحطة نقطة انطلاق لرحلة تنموية جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بأهم التجمعات الحيوية.