محمد موسى يندد بـ"قافلة الصمود": فوضى تهدد أمن مصر تحت ستار دعم فلسطين

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي محمد موسى إن ما يُسمى بـ"قافلة الصمود" ليست سوى قناع زائف لنشر الفوضى والفتنة على حدود مصر.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه القافلة لا تمثل دعمًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، بل تُستغل لتمرير أجندات مشبوهة.

وأوضح موسى أن تحرك القافلة دون تنسيق مع الدولة المصرية يُعد تعديًا على سيادتها وتهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

وأشار إلى أن مصر، التي تقود جهود الدعم الفلسطيني عبر فتح المعابر وإرسال المساعدات الطبية والغذائية، لن تسمح باستخدام أراضيها كساحة للاستعراض الإعلامي.

وأكد أن مصر تقدم دعمًا صامتًا ومخلصًا لفلسطين، بعيدًا عن الشعارات الدعائية، من خلال إمدادات عبر الحدود وجهود التفاوض لوقف التصعيد.

وأضاف أن الدولة لا تتاجر بالقضية الفلسطينية، بل تعمل بمسؤولية لحماية المدنيين في غزة.

وأوضح أن القافلة، التي يصفها بـ"قافلة الفوضى"، تسعى لتحقيق مكاسب شخصية وإعلامية على حساب استقرار مصر، مشيرًا إلى أن أي تحرك على الحدود دون احترام القوانين يُعتبر استفزازًا غير مقبول.

وأكد موسى أن مصر لن تكون أداة في يد من يسعون للضغط عليها باسم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أمن الحدود وكرامة الجيش خطوط حمراء، مضيفًا أن القضية الفلسطينية تظل أولوية مصرية، لكن لن يُسمح بأي محاولات لزعزعة استقرار الوطن تحت أي ذريعة.

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