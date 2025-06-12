كتب- عمرو صالح:

حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، من التعنت الإثيوبي في التعامل مع تصريف مياه سد النهضة من خلال فتح بوابات المفيض مع بدء موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وقال "شراقي"، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "بدأت الأمطار في التراجع على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) بعد تسجيل موسمين جيدين وصلت فيه بحيرة فيكتوريا إلى منسوب مرتفع 1137.13 متر فوق سطح البحر، وفي نفس الوقت بدأت الأمطار في التزايد على الهضبة الإثيوبية حيث زاد إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة من 20 مليون م3/يوم فى مايو إلى 60 مليون م3/يوم في يونيو الجاري، وسوف يرتفع إلى 225 م3/يوم في يوليو القادم.

وتابع: "عدم فتح بوابات المفيض حتى الآن رغم امتلاء البحيرة بحوالي 54 مليار م3 عند منسوب 635 م، وعدم تشغيل التوربينات بكفاءة سوف يشكل ضغطًا كبيرًا خاصة على سد السرج الركامي، وإذا استمر هذا الوضع فإن إثيوبيا سوف تضطر لإمرار كامل الفيضان تقريبًا والبحيرة ممتلئة، وكأن السد غير موجود، والأفضل التفريغ قبل الفيضان ومازالت الفرصة موجودة خلال الأسابيع القادمة".

وأكد "شراقي"، أن التخبط في إدارة سد النهضة يؤثر بقوة في إدارة السدود السودانية خاصة سد الروصيرص الذي يبعد 100 كم عند سد النهضة، لافتًا إلى أن غياب المعلومات عن مصر يسبب مزيدًا من الجهد في إدارة السد العالي الذي سوف يستقبل المياه سواء من خلال التوربينات أو بوابات المفيض أو أثناء الفيضان.

اقرأ أيضًا:

كأس العالم للأندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي

خاص.. مواعيد تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

"قومي الطفولة" يوقف زواجا جديدا بالشرقية: أخذنا تعهدات على أسرة الطفلة

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن

زيارة إلى محطة مصر.. ماذا فعل كامل الوزير حينما لاحظ كسر زجاج أحد القطارات؟