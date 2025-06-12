كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، والذي ينص على الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الجيزة تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، تسلم الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والتي بلغت 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

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تأكيدًا لمصراوي.. السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المصيف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/6/2025.

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محافظ الجيزة يكلف بحفر 6 آبار جديدة لتعزيز ضخ المياه في أبو رواش

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للمناطق الصناعية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، لمتابعة أعمال البنية التحتية بالمنطقة.

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كأس العالم للأندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ونظرًا لفروق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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الإيجار القديم.. الحكومة تناقش خطة تعداد السكان والمنشآت 2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسؤولي الوزارة.

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إعلان نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم لغة إنجليزية اليوم

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمقر الوزارة، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والجهاز لتلبية احتياجات العملية التعليمية من الكوادر المؤهلة.

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مدبولي يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال برنامج "المواجهة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني "المواجهة"، وذلك بحضور طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وزير الري: ندير مواردنا المائية بحكمة وكفاءة لضمان استدامتها

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الحدث الجانبي الذي نظمته مصر بالتعاون مع البرنامج تحت عنوان "من الابتكار الوطني إلى التعاون الإقليمي: رؤية مصر للعمل المناخي في قطاع المياه".

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قرار جمهوري بشأن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، والذي ينص على الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

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طقس شديد الحرارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن التفاصيل

تشير آخر تحديثات النماذج العددية إلى استمرار الأجواء المستقرة والطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية اليوم.

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