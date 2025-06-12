شديد الحرارة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع ارتفاع موج البحر المتوسط من 1.5:1 متر فوق مستوى سطح البحر و البحر الأحمر من 2.5:1.5 متر.

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