كتب- نشأت علي:

حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على الاطمئنان على بعثة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى النائب محمود حسين، اتصالًا بالمهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي، للاطمئنان علي أوضاع الفريق قبل خوضه أولى لقاءاته أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح البطولة، مؤكدًا دعم لجنة الشباب وجميع الشعب المصري، للنادي الأهلي ممثل الدولة المصرية الوحيد في هذا المحفل العالمي ليسعد الجماهير المصرية بتحقيق نتائج إيجابية في تلك البطولة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية، تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حرصت القيادة السياسية على تقديم كافة الدعم للرياضة والرياضين، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المصرية بتحقيق إنجازات كبيرة لرفعة الكرة والرياضة المصرية عالميا.

من جانبه وجه المهندس خالد مرتجي، الشكر للنائب الدكتور محمود حسين، لاهتمامه وحرصه علي التواصل مع بعثة الأهلي، والتأكيد على وقوفه خلف الفريق حتى يصل لأبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.