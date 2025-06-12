صور.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع الشريفين ومنطقة البورصة

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين، ومنطقة البورصة، وممر بهلر رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أي تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

كما التقى محافظ القاهرة، خلال الجولة، مع عدد من شاغلي عقارات وسط المدينة لاستطلاع رأي الشاغلين فيما تم من أعمال تطوير للقاهرة الخديوية، والاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل مشاركتهم في أعمال التطوير الجارية طبقًا لقواعد التنسيق الحضاري.

كما بحث محافظ القاهرة، مقترحات مشاركة المجتمع المدني وشاغلي العقارات لاستدامة أعمال الصيانة والحفاظ على أنظمة النظافة والإنارة، مع السماح بممارسة الأنشطة الملائمة للمنطقة التراثية فقط، لإعادة المنطقة إلى رونقها القديم.

كما تناول اللقاء، مناقشة تفعيل اتحاد للشاغلين، وإنشاء حساب للإنفاق على أعمال الصيانة لضمان استدامتها.

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