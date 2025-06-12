"القومي لذوي الإعاقة" يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن "عريس متلازمة داون"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم ببلاغ رسمي إلى مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، لفتح تحقيق حول واقعة الفيديو المتداول لزواج أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة – مصاب بمتلازمة داون – بمحافظة الشرقية، وبيان كافة ملابساتها، والتأكد من صحة جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الزواج.

وجاء البلاغ في إطار الدور الرقابي والتنسيقي للمجلس، وحرصه على رصد ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع المهام الأصيلة للمجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية، بما يضمن تفعيل مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا بجدية ومهنية، لضمان احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من عدم المساس بحقوقهم القانونية والاجتماعية، مع احترام الخصوصية والبعد الإنساني في التناول الإعلامي والمجتمعي.

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة استمراره في متابعة القضية مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.