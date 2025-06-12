إعلان

تعديلات جديدة في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف اعتبارًا من الجمعة

06:02 م الخميس 12 يونيو 2025

القطار الكهربائي الخفيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (الخط الثالث) والقطار الكهربائي الخفيف، جدول تشغيل قطار العاصمة أيام الجمعة بهدف تقليل فترات الانتظار وزيادة عدد الرحلات، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة المستمرة لملاحظات ومطالب الركاب، وحرصًا على تطوير مستوى الخدمة المقدمة بقطار العاصمة "LRT".

وبموجب هذا التعديل، سيتم تشغيل رحلات القطار الكهربائي الخفيف بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة بواقع رحلة كل 15 دقيقة، وذلك خلال الفترة من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى نهاية التشغيل اليومي.

مواعيد آخر الرحلات

آخر قطار يتحرك من محطة عدلي منصور باتجاه مدينة الفنون والثقافة: الساعة 10:00 مساءً.

آخر قطار يغادر من مدينة الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 10:15 مساءً.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بتقديم خدمات نقل حضارية وآمنة، تلبي تطلعات الركاب وتواكب التوسع العمراني وخطط التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

كأس العالم للأندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي

خاص.. مواعيد تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

"قومي الطفولة" يوقف زواجا جديدا بالشرقية: أخذنا تعهدات على أسرة الطفلة

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن

زيارة إلى محطة مصر.. ماذا فعل كامل الوزير حينما لاحظ كسر زجاج أحد القطارات؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعديلات في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي الخفيف الشركة الفرنسية لإدارة مترو الأنفاق مترو الأنفاق الخط الثالث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإقلاع حتى التحطم.. فيديو يوثق رحلة الطائرة الهندية المنكوبة
"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية