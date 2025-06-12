تعديلات جديدة في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف اعتبارًا من الجمعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (الخط الثالث) والقطار الكهربائي الخفيف، جدول تشغيل قطار العاصمة أيام الجمعة بهدف تقليل فترات الانتظار وزيادة عدد الرحلات، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة المستمرة لملاحظات ومطالب الركاب، وحرصًا على تطوير مستوى الخدمة المقدمة بقطار العاصمة "LRT".

وبموجب هذا التعديل، سيتم تشغيل رحلات القطار الكهربائي الخفيف بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة بواقع رحلة كل 15 دقيقة، وذلك خلال الفترة من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى نهاية التشغيل اليومي.

مواعيد آخر الرحلات

آخر قطار يتحرك من محطة عدلي منصور باتجاه مدينة الفنون والثقافة: الساعة 10:00 مساءً.

آخر قطار يغادر من مدينة الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 10:15 مساءً.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بتقديم خدمات نقل حضارية وآمنة، تلبي تطلعات الركاب وتواكب التوسع العمراني وخطط التنمية المستدامة.

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