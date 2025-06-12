"جراح خارج السرب".. مشاهير في حفل توقيع كتاب السير مجدي يعقوب

كتب - أحمد جمعة:

نظّمت السفارة البريطانية بالقاهرة حفل توقيع كتاب "مذكرات مجدي يعقوب – جراح خارج السرب"، الذي يوثق المسيرة الاستثنائية للبروفيسور السير مجدي يعقوب، أحد أبرز جراحي القلب في العالم، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة في مجالات الطب والإعلام والفن والاقتصاد والسياسة.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والإعلامي رامي رضوان، والفنان خالد النبوي.

الكتاب من تأليف سيمون بيرسن - وفيونا جورمان، والتي صدرت ترجمتها العربية عن الدار المصرية اللبنانية، ترجمة أحمد شافعى.

ويستعرض رحلة حياة السير مجدي يعقوب، بدءًا من نشأته في مدينة أسيوط، مروراً بتحدياته العلمية والمهنية، وصولاً إلى مكانته العالمية كأحد أعلام الطب وجراحة القلب. ويتضمن العمل سيرة مليئة بالمواقف الإنسانية الملهمة، والتجارب الطبية الاستثنائية التي رسمت ملامح مسيرة فريدة "خارج السرب".