تأكيدًا لمصراوي.. السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المصيف

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/6/2025.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي صباح اليوم بشأن جداول تشغيل قطارات المصيف 2025.

خاص.. مواعيد تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

كما يأتي ذلك في إطار استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/6/2025 يتم تشغيل قطار 1933/1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ مرسى مطروح، يوميًا ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/6/2025 يتم تشغيل قطار 1935/1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح/ القاهرة يوميًا ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21/6/2025 يتم تشغيل قطار 773/772 (نوم + ثانية إسباني مكيف) القاهرة/ مرسى مطروح أيام (السبت/ الإثنين/ الأربعاء)، من كل أسبوع، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22/6/2025 يتم تشغيل قطار 775/774 (نوم + تانية إسباني مكيف) مرسى مطروح/ القاهرة أيام (الأحد/ الثلاثاء/ الخميس) من كل أسبوع، لحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22/6/2025 يتم تشغيل قطار 773/772 (أولى + ثانية إسباني مكيف) القاهرة/ مرسى مطروح أيام (الأحد/ الثلاثاء/ الخميس) من كل أسبوع، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 23/6/2025 يتم تشغيل قطار 775/774 (أولى + ثانية إسباني مكيف) مرسى مطروح/ القاهرة أيام (الإثنين/ الأربعاء/ الجمعة) من كل أسبوع، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

اقرأ أيضًا:

كأس العالم للأندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي

خاص.. مواعيد تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

"قومي الطفولة" يوقف زواجا جديدا بالشرقية: أخذنا تعهدات على أسرة الطفلة

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن

زيارة إلى محطة مصر.. ماذا فعل كامل الوزير حينما لاحظ كسر زجاج أحد القطارات؟