محافظ الجيزة يكلف بحفر 6 آبار جديدة لتعزيز ضخ المياه في أبو رواش

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للمناطق الصناعية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، لمتابعة أعمال البنية التحتية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي، وشبكة الطرق، كما اطّلع على أبرز التحديات التي تواجه انتظام سير العمل. ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات، مع التشديد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالمنطقة.

أبرز التكليفات والإجراءات

- طرح مشروع لإقامة 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة كميات المياه المُضخّة بمقدار 10 آلاف متر مكعب يوميًا، لتحسين الخدمة ومواكبة التوسعات المستقبلية.

- إنشاء محطات معالجة لتحسين جودة المياه المنتجة من الآبار الحالية والمستقبلية.

- تنفيذ خطة شاملة لتحسين شبكتي المياه والصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في الاستهلاك بعد تشغيل الآبار.

- سرعة إنهاء إجراءات تخارج الشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وطرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة.

- تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة الوقائية لحين الانتهاء الكامل من المنظومة الجديدة.

- طرح مشروع لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن تحسين البنية الأساسية هو حجر الزاوية في دعم بيئة الاستثمار وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية تسريع معدلات الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي ومحطة المعالجة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات وتحفيز حركة الاستثمار.

كما شدد "النجار" على أن المحافظة حريصة على إزالة أي معوقات إدارية أو فنية تواجه المستثمرين، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح المشروعات وتحقيق التنمية المنشودة داخل المنطقة.

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