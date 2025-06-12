كأس العالم للأندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي

كتب- محمد نصار:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ونظرًا لفروق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ما يلي:

1- استثناء قنوات MBC صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة على الهواء مباشرة من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية وذلك طوال فترة إقامة البطولة بداية من مباراة الافتتاح وحتى المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

2- الموافقة على طلب قناة الأهلي بالسماح لها بالتغطية البرامجية لمباريات الفريق في ذات البطولة يومي 15 و24 يونيو 2025 تزامنًا مع مباراتي الفريق الاولى والثالثة لإقامة هاتين المبارتين فجرًا.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عودة جميع القنوات للعمل بالتوقيتات المحددة بالقرار رقم 28 لسنة 2024 بشأن ضوابط بث البرامج الرياضية اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

ويأتي ذلك على خلفية انتهاء الموعد المحدد للاستثناءات التي أعلن عنها المجلس في بيانه الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025 وذلك بعد انتهاء مباريات مسابقتي دوري نايل وكأس مصر ومعسكر النادي الأهلي بالولايات المتحدة استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

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