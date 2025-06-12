كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة ميدانية تفقدية بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، وذلك للمرة الثانية خلال أربعة أيام، لمتابعة سير العمل بالمحطة ومدى التزام الهيئة بتنفيذ الإجراءات التي تضمن انتظام حركة القطارات وتيسير تنقل المواطنين.

بدأ الوزير جولته بتفقد الساحة الخارجية، وشبابيك التذاكر، والمول التجاري، وبهو المحطة، وأرصفة القطارات، بالإضافة إلى بوابات التذاكر الإلكترونية، مشددًا على أهمية استمرار تواجد فرق الصيانة المختصة لإصلاح أي أعطال طارئة على مدار الساعة، وتفادي أي ازدحام بالأرصفة، مع التأكيد على دور الإذاعة الداخلية في المحطات في توعية الجمهور بمواعيد القطارات وأرقام الأرصفة.

كما حرص الوزير، على الالتقاء بعدد من الركاب للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن العاملين بالوزارة وهيئاتها -وفي مقدمتها هيئة السكك الحديدية- ملتزمون بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار خطة تطوير وتحديث مرفق السكة الحديد في جميع محاوره.

وخلال جولته، لاحظ الوزير تعرض نوافذ قطار رقم 185 (بورسعيد - سوهاج) لأضرار نتيجة رشق بالحجارة، ما دفعه إلى توجيه الهيئة باستمرار حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة، داعيًا المجتمع للمشاركة في التصدي لها، حفاظًا على مرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وأكد الوزير أهمية تنظيم ندوات توعوية بمختلف المحافظات بمشاركة رؤساء المدن، وممثلي وزارة الأوقاف، والتربية والتعليم، والمواطنين، لتوعية الأطفال بمخاطر رشق القطارات وتأثيره السلبي على حياة الركاب وسائقي القطارات، وتعطيل حركة القطارات، وإلحاق أضرار تتحملها ميزانية الدولة.

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، ونوابه، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم منطقة القاهرة، بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والجر الكهربائي.

وفي كلمته، شدد الوزير، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب بتحفيز المجتهدين ومحاسبة المقصرين، مع تكريس ثقافة المحافظة على ممتلكات ومهمات السكة الحديد التي تُعد ملكًا للشعب.

كما دعا الوزير إلى تعظيم إيرادات الهيئة من خلال منع الركوب بدون تذكرة، واستغلال المحطات والأصول بشكل استثماري أمثل، وتحقيق الانضباط في تحصيل المستحقات، مؤكدًا أهمية التأهيل المستمر للعاملين، والدفع بالشباب المؤهلين علميًا والمنضبطين لتولي المناصب القيادية، بهدف خلق صفوف قيادية مستقبلية قادرة على إدارة وتطوير المرفق.

وشدد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، وانتشار فرق الصيانة بالمحطات، إلى جانب توفير قطع الغيار الأصلية، وتنظيم المخزون، والعمل على تصنيع بعضها محليًا.

كما شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالشكاوى والتعامل معها بجدية، بما يعزز ثقة المواطنين بالخدمة العامة، مع توجيه قيادات الهيئة إلى عقد اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع إلى التحديات والمقترحات، وتهيئة بيئة عمل منتجة، مع إتاحة فرص تدريبية بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية لاكتساب أحدث الخبرات.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السكك الحديدية الجاري تنفيذها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية في دعم حركة نقل الركاب والبضائع، وخدمة المناطق الصناعية المختلفة.

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