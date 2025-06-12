وزير الصحة يبحث مع مدير "جنرال إليكتريك" التوطين المحلي لأجهزة السونار

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والوفد المرافق له، لمناقشة التطورات الخاصة بمشروع التوطين المحلي لأجهزة السونار في مصر، وذلك اليوم الخميس، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الانجازات التي تمت على أرض الواقع والتي شملت الانتهاء من إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة السونار في مدينة 6 أكتوبر للبدء في توطين صناعته في مصر، فضلاً عن تدريب القوى العاملة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة لتطوير كفائتهم للعمل.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الاجتماع تناول مناقشة احتياجات القطاع الصحي من أشعة الرنين المغناطيسي MRI، موضحاً أنه من المقرر بدء العمل في تصنيع وتجميع أول جهاز أشعة للرنين المغناطيسي في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وتغطية الاحتياج المحلي من الأجهزة والعمل على التصدير مستقبلاً للدول الأفريقية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تمتلك مشروعات كبيرة بالقطاع الصحي، وتتوسع بشكل دائم في إنشاء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، بما يخدم خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أهمية تسريع وتيرة العمل لتوطين أجهزة السونار في مصر.

وتابع "عبدالغفار" انه تمت مناقشة سبل وآليات العمل على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء الطبي في مصر وتحسين النتائج الصحية العامة والتركيز على بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل في ذات المجال.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومن جانب الشركة الدكتور محمد عيد، مدير المشروعات والتعاونات الاستراتيجية شمال شرق افريقيا، والدكتورة ياسمين خطاب، مديرة تمويل المشروعات شمال شرق أفريقيا والسعودية، والدكتور معتز محمد، مدير المبيعات شمال شرق أفريقيا، والدكتور سالم محمد، مدير الشئون القانونية شمال شرق أفريقيا، والدكتور كريم أسامة، مدير مبيعات اجهزة الرنين شمال شرق أفريقيا.

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