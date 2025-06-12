"قومي الطفولة" يوقف زواجا جديدا بالشرقية: أخذنا تعهدات على أسرة الطفلة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا من أحد المواطنين يفيد باعتزام والد طفلة تزويجها دون بلوغها السن القانونية، لرجل يبلغ من العمر 22 عاما حاصل على دبلوم زراعي ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، الأمر الذي يعرّضها للخطر.

ووجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية للتأكد من صحة البلاغ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة من الخطر، حيث باشرت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة الحسينية اختصاصاتها، وانتقلت إلى محل سكن الطفلة، وتبيّن لها صحة الواقعة.

وأوضحت "السنباطي" في بيان اليوم، أنه فور التأكد من صحة الواقعة، تمّت مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وسرعة إنقاذ الطفلة، حيث تمّت إحالة الواقعة إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي باشرت نيابة الحسينية الجزئية تحقيقاتها، وتم إحباط الزواج، وإيقاف الزفاف من داخل قاعة الفرح، وأُخذت كافة التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني للزواج.

وشدّدت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدّى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف، وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.

ووجّهت السنباطي الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لجهودهم في حماية الأطفال المعرّضين للخطر، ووحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة الحسينية، لسرعة استجابتها للبلاغات الواردة إليها، ولجهودهم المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرّضين للخطر.

ومن جانبه، أكّد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تُعد مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور، فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضًا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعريض الطفل للخطر.

وشدّد على ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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