خاص.. مواعيد تشغيل قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح

كتب- محمد نصار:

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات انضمامية رقم 19 لعام 2025 بشأن تشغيل قطاري ۷۷۲/۷۷۳ - ٧٧٤/٧٧٥ (نوم) بين القاهرة ومرسى مطروح.

كما شملت التعليمات تشغيل قطاري ۷۷۲/۷۷۳ - ۷۷۷۷5 أولى وثانية مكيفة (إسباني) بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس، فضلًا عن تشغيل قطاري ١٩٣٣/١٩٣٤ - ١٩٣٥/١٩٣٦ ثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس.

وحصل مصراوي على المستند الخاص بتفاصيل التعليمات الانضمامية الخاصة بمسير قطارات الصيف.

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