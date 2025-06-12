رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن

كتب- محمد نصار:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم، إن ذلك يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي، من هنا.

https://jobs.caoa.gov.eg/.

وتُتاح إمكانية تقديم التظلمات لمن يرغب خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 26 من نفس الشهر، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات اعتبارًا من الغد 13 يونيو أيضًا ويستمر حتى 27 يوليو المقبل.

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