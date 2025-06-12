إعلان

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.. استعلم الآن

02:12 م الخميس 12 يونيو 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم، إن ذلك يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي، من هنا.

https://jobs.caoa.gov.eg/.

وتُتاح إمكانية تقديم التظلمات لمن يرغب خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 26 من نفس الشهر، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات اعتبارًا من الغد 13 يونيو أيضًا ويستمر حتى 27 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

رئيس بعثة الحج: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة

"الحمصاني": حفل افتتاح المتحف الكبير سيعيد وضعه على خريطة السياحة العالمية

الحرارة 43 بهذه المناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ماذا تفعل حال إضاءة اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء؟.. احذر الغرامة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات الخميس
"نيمبوس" يُثير المخاوف.. هل يلوح شبح موجة جديدة لكورونا؟
"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية