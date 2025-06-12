نظام النقاط.. الصحة تُحدد ضوابط تجديد ترخيص مزاولة "الطب البشري"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تطبيق عدّة ضوابط لتجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري.

يأتي ذلك بناءً على خطاب الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري الموجه لوزير الصحة، والمتضمن تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري لدفعة 2020، والذين اجتازوا امتحان مزاولة المهنة لعام 2021، والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات تنتهي في 2026.

ووفق خطاب موجه من رئيس قطاع تنمية المهن الطبية د. محمد عبدالفتاح إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فإن اللجنة العليا للتطوير المهني المستمر بالمجلس الصحي المصري، أقرت ضرورة حصول الأطباء على 250 ساعة معتمدة على مدار الـ 5 سنوات مدة الترخيص الممنوح على أن تكون موزعة على 3 أعوام على الأقل.

وبناءً على ذلك، جرى إقرار متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة للدفعة المذكورة وهو الحصول على 100 نقطة فقط من نقاط التطوير المهني المستمر المعتمدة من المجلس الصحي المصري فى الوقت الراهن لدفعة 2020، على أن تزيد للدفعات التالية حتى لوصول إلى 250 نقطة معتمدة لدفعة 2023.

وأشار المنشور إلى أن عدد النقاط المعتمدة المطلوبة كان قد تم زيادته تدريجيًا منذ عام 2021، حيث كانت كالتالي:

150 نقطة لسنة 2021

200 نقطة لسنة 2022

250 نقطة لسنة 2023 (وهو ما سيتم اعتماده بدءًا من 2025)

كما أوضح أن عدم تسجيل الأطباء بالدراسات العليا لا يُعفي من الالتزام بتحقيق هذه الساعات، إذ يتم احتساب كل سنة دراسية معتمدة بواقع 50 نقطة، وذلك بعد التقييم والمراجعة من اللجنة العلمية للتخصص الطبي.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة دون استيفاء هذه الاشتراطات، مع ضرورة التسجيل والمتابعة عبر المنصة الرسمية لتدريب المهن الطبية المستمر على الرابط.. اضغط هنا





وطالبت الوزارة الجهات المختصة بسرعة إخطار الأطباء المعنيين، وحثّهم على الالتزام الكامل بالخطة التدريبية المطلوبة، لضمان تجديد الترخيص وفقًا للوائح المنظمة.

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