قرار جمهوري بشأن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، والذي ينص على الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2025.

وتضمن المحضر الاتفاق بين حكومتي البلدين الشقيقين على ما يلي:

أولًا: تشكيل مجلس تنسيق أعلى مصري - سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

ثانيًا: يتألف المجلس – إلى جانب رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين، على أن تكون اختصاصاتهم ذات صلة بالمهام الموكلة للمجلس، ويقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، مع تعيين أمين لكل جانب يتولى التنسيق مع نظيره، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهام المحددة في هذا المحضر.

ثالثًا: يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص: السياسة، الأمن، الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، الثقافة، الصناعة، التكنولوجيا، الاتصالات، النقل، التعاون الرقمي، البنية التحتية، والطاقة.

رابعًا: يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري، وبالتناوب بين البلدين، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية إذا اقتضت الحاجة، ويجوز له تشكيل لجان تحضيرية لدعمه في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

خامسًا: يتولى الأمينان من الجانبين إعداد محضر مشترك يتضمن نظام الحوكمة لأعمال المجلس ولجانه، وآليات التنسيق والتواصل بين الطرفين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس، ويُعتمد هذا النظام بعد موافقة رئيسي الجانبين.

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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