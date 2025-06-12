رئيس بعثة الحج: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة

مكة المكرمة - أ ش أ:

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج بدء تفويج حجاج القرعة (الذين قدموا على مكة المكرمة قبل الحج) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة اعتباراً من اليوم الخميس.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لمكة المكرمة - أن أول فوج سيتم نقله إلى المدينة المنورة، لقضاء بضعة أيام، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأوضح أنه يتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر حافلات مكيفة مزودة بكافة سبل الراحة والأمان، بإشراف كامل من ضباط البعثة.

وأشار إلى أنه تم حجز فنادق على مقربة من الحرم النبوي لتسهيل حركة الحجاج، وأداء الصلوات في المسجد النبوي بسهولة كما سيتم تنظيم زيارات جماعية لهم إلى الروضة الشريفة.

وأكد أن غرفة العمليات التي شكلتها البعثة تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج المصريين وعملية التفويج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.