القاهرة - أ ش أ:

أكد متحدث مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل نقطة انطلاق ووضعه على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن تم إنشاء وإدارة عبر اتباع أعلى المعايير العالمية في المتاحف العالمية في الخارج، ، كاشفا أن حفل افتتاح المتحف سيكون أفضل من حفل نقل المومياوات.

وأضاف الحمصاني - في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) عبر برنامج هذا الصباح اليوم/الخميس/ - أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع اللمسات الأخيرة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وتم استعراض رفع كفاءات المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المستخدمة من قبل الضيوف.

وأشار إلى أنه تم متابعة الجهود التي تقوم بها محافظة القاهرة والجيزة لتشجير وتطوير واجهات المباني في المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، وتم عرض كل الأعمال التي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأعمال الإنشائية التي قامت بالانتهاء منها بالفعل 100%.

وتابع :"أننا حاليا في مرحلة متابعة الأمور اللوجستية التي تخص استعدادات الحفل وكذلك اللمسات الأخيرة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، مؤكدا أن إنشاء المتحف وتطوير المنطقة المحيطة جزء أساسي من جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة بصفة عامة وتطوير كافة المزارات السياحية سواء دينية أو الساحل الشمالية أو غيرها.

وشدد على أن العالم كله يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نظرا للاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.