كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بقيادات شركة "روش" العالمية، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ومتابعة مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي بقيادات شركة "روش"، مثمنًا التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، والذي يعكس مواصلة الهيئة تعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها دعم التحول الرقمي، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة البيانات الصحية، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وإنشاء مراكز تميز متخصصة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع استراتيجي بالتعاون مع "روش" في مجالات حوكمة البيانات والتحول الرقمي، مع التركيز على أمراض الأورام والعيون، ويشمل المشروع تطوير أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية وقواعد البيانات، وبناء قدرات الكوادر البشرية، بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين من شركة "روش"، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية ودقة اتخاذ القرار الطبي والإداري.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن التعاون مع "روش" يشمل أيضًا دراسة إنشاء مركز إقليمي متخصص في استخدام قواعد البيانات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التحليل وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار داخل المنظومة الصحية، مؤكدًا أن هذا المركز سيمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوجيه السياسات الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع الدكتور أحمد السبكي آخر تطورات مشروع إنشاء مركز تميز لأمراض العيون بمستشفى الرمد في بورسعيد، والتوأمة الجارية مع أحد المراكز الطبية الأوروبية الرائدة، في إطار تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وإيفاد بعثات طبية متخصصة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز جودة خدمات الرعاية التخصصية ودعم قدرات المنظومة في هذا التخصص الحيوي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تولي أهمية كبرى للتعاون مع الشركاء الدوليين، ومنهم شركة "روش"، لتحقيق التحول الذكي في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والابتكار في دعم نظم المعلومات الصحية وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبهم، أعرب قيادات شركة "روش" عن اعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأكدوا أن مصر تمثل نموذجًا رائدًا في تطوير القطاع الصحي بالمنطقة، مشيرين إلى مواصلة الشركة دعم جهود الهيئة في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الصحية، ونقل التجارب والخبرات العالمية الناجحة إلى داخل المنظومة الصحية المصرية.

وقد شارك في اللقاء من جانب شركة "روش": الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشئون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق بروش مصر، الدكتور رافي بهار غافا، المدير الدولي للذكاء الاصطناعي الطبي روش، السيد لانري إبيتوي، المدير الدولي للصحة الرقمية روش، السيد وسيم عياد، المدير الإقليمي للمعلوماتية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط روش، الدكتور آندرو عماد، مدير الشئون الحكومية والسياسات الصحية روش مصر، والدكتور محيي الدين الحلبي، مدير البيانات الصحية روش مصر.

كما حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والأستاذ إسلام الصياد، عضو الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة.