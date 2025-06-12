ماذا تفعل حال إضاءة اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء؟.. احذر الغرامة

كتب - محمد صلاح:

في إطار سعي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حول توجيه النصائح للمواطنين بالتعامل مع العادات الخاطئة وأخطار الاستخدام الخاطئ للعداد، فهناك عدة أسباب أوضحها الجهاز تتسبب في إضاءة لمبة التلاعب في عدادات الكهرباء الذكية والمسبقة الدفع، ويهدف هذا التوضيح إلى توعية المواطنين بالأسباب الشائعة لهذه المشكلة، التي قد تؤدي إلى تحميل غرامات أو فصل التيار، وتقديم إرشادات واضحة للتعامل معها.

ويكون إضاءة لمبة التلاعب ليس بالضرورة مؤشرا على محاولة احتيال متعمدة من جانب المستهلك، بل قد تكون نتيجة لأسباب فنية أو سلوكيات غير مقصودة تؤثر على قراءة العداد أو سلامة التوصيلات

ووجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح جديدة عبر صفحته الرسمية بضرورة التزام المستهلكين بالإرشادات الفنية وتجنب أي تدخل غير مصرح بها في العدادات أو الشبكة الداخلية، وتتمثل أسباب إضاءة لمبة عداد الكهرباء في الآتي:-

1- فتح غطاء روزتة الأسلاك، إذ يعتبر فتح غطاء روزتة الأسلاك، حتى لو كانت الكهرباء مفصولة، سبب رئيسي لتنشيط لمبة التلاعب، ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى منع أي تلاعب في التوصيلات الداخلية للعداد.

2- تغيير الأسلاك دون الرجوع للشركة، إذ أن أي محاولة لتغيير أو تبديل الأسلاك المتصلة بالعداد دون التنسيق المسبق والحصول على موافقة من شركة الكهرباء المختصة، يمكن أن يؤدي إلى إضاءة اللمبة واتخاذ إجراءات ضد المخالف.

3- نقل العداد من مكانه بدون مراجعة الشركة: يعتبر نقل العداد من موقعه الأصلي أو تغيير مكانه دون إخطار ومراجعة شركة الكهرباء إجراء مخالف يعرض المستهلك للمساءلة وتنشيط لمبة التلاعب كإشارة تحذير.

4- الاهتزازات التي قد تؤدي لتضارب في الكابلات، ففي بعض الحالات، قد تؤدي الاهتزازات القوية أو المتكررة في المنطقة المحيطة بالعداد إلى تحرك الكابلات الداخلية أو تضارب في التوصيلات، مما يفسره العداد على أنه محاولة تلاعب ويضيء اللمبة التحذيرية.

ماذا تفعل حال إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء؟

وأهاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجميع المواطنين والمشتركين ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية وعدم المساس بالعدادات بأي شكل من الأشكال، وفي حال ملاحظة إضاءة لمبة التلاعب، يجب على المستهلكين سرعة التواصل مع شركة الكهرباء التابعين لها للإبلاغ عن المشكلة وطلب المساعدة الفنية، ويؤكد الجهاز أن الإبلاغ المبكر يجنب المستهلكين التعرض للمساءلة أو فرض غرامات نتيجة لسوء فهم أو تدخل غير مقصود، ويأتي هذا التنبيه في إطار جهود الجهاز المتواصلة لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين، وضمان التشغيل الآمن والفعال لمنظومة الكهرباء في مصر.

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