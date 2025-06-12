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الحرارة 43 بهذه المناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 12 يونيو 2025
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    طقس حار
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءا من الخميس 12 يونيو وحتى الثلاثاء 17 يونيو في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة يوم الخميس الموافق 12 يونيو على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وسط سيناء ومدن القناة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غداً الخميس

- القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية.

طقس 6 أيام

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