عطل فني يضرب الخط الثالث لمترو الأنفاق وتأخير حركة القطارات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حدوث مشكلة فنية على الخط الأخضر الثالث، ما أدى إلى زيادة مؤقتة في فترات الانتظار بين الرحلات على طول الخط.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن فرق الصيانة تعمل حالياً على معالجة العطل في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الخدمة ستستمر بشكل طبيعي ولكن بتوقيتات أقل انتظاماً حتى إشعار آخر.

وتقدّمت الشركة بالاعتذار إلى الركاب عن أي إزعاج ناتج عن هذا التأخير، مؤكدة حرصها على سلامة الركاب واستعادة الانضباط الكامل في التشغيل في أقرب وقت.