كتب-عمرو صالح:

كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن موقف الملاك تجاه مشروع القانون الذي تقدمت به شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، لمجلس النواب.

وقال عبدالرحمن خلال تصريحات لمصراوي إن اتحاد الملاك يرفض بشكل قاطع مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به شعبة المستأجرين بسبب أنه يفتقر أي معايير للتعامل مع الأزمة وخلو مواده من المعقولية أو أي مبادرة لتراضي الملاك والمستأجرين.

وتابع: تقدم شعبة المستأجرين في هذا التوقيت دلالة واضحة على رغبتهم في تضييع الوقت وعرقلة مناقشات البرلمان والمجتمع حول الأزمة.

وأكد أن إنتهاء أزمة الإيجار القديم قد اقتربت، قائلا:"اخترقنا عمق الزجاجة ولن نظل نتحدث كثيرا عن الإيجار القديم".

وكان شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، أعلن تقدمه بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم.

تضمن مشروع القانون الذي تقدم به ممثل مستأجري عقارات الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية 6 أمثال القيمة الحالية وألا تزيد القيمة الإيجارية شهريا عن 300 جنيه للأحياء الراقية و200 جنيه للمناطق المتوسطة و 100 جنيه للمناطق الشعبية و تزيد أخر قيمة إيجارية وفق أحكام هذا القانون بنسبة 5% سنويا.

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