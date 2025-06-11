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بعد انتهاء إجازة العيد.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025

10:04 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الإجازات الرسمية

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كتب-عمرو صالح:

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن عدد الإجازات المتبقية خلال عام 2025 خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية الإجازات الرسمية في النصف الثاني من عام 2025 لموظفي القطاعين العام والخاص:

- 26 يونيو (الخميس): رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو (الإثنين): ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو (الأربعاء): عيد الثورة.

- 4 سبتمبر (الخميس): عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر (الإثنين): عيد القوات المسلحة.

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