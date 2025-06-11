رغم الظروف الاقتصادية.. الزراعة: ذبح 34 ألف أضحية في العيد

كتب-عمرو صالح:

شهدت أعداد الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك 2025 ارتفاعا بنسبة 11.6% عن العام الماضي حيث استقبلت المجازر الحكومية بمختلف المحافظات خلال موسم العام الحالي أكثر من 34 ألف أضحية مقارنة بـ 31 ألف رأس ماشية خلال موسم 2024 وذلك حسبما أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية بمختلف المحافظات خلال الـ4 سنوات الأخيرة وفقا لما أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث استقبلت المجازر خلال موسم 2025 أكثر من 34 ألف أضحية و خلال موسم 2024 استقبلت 27 ألف أضحية.

وفي موسم أضحي 2023 استقبلت المجازر الحكومية 24 ألف و 640 أضحية وفي موسم أضاحي 2022 استقبلت حوالي 19623 رأسا من الأضاحي.

ومن جهته قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن الجهود الحكومية المتمثلة في توفير الأعلاف واستيراد اللحوم المواشي واللحوم من الخارج لعبت دور مهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار واستقرار الأسواق خلال الفترة الماضية مما أدى إلى إرتفاع نسبة الإقبال على شراء الأضاحي خلال موسم 2025 .

وأوضح أبو صدام خلال تصريحاته لمصراوي أن الأضاحي التي يتم ذبحها داخل المجازر الحكومية تمثل ما لا يقل عن 50% من الأضاحي التي يذبحها جموع المواطنين بمختلف المناطق موضحا أن الغالبية يفضلون الذبح في المنازل و الشوارع احتفالا بأجواء البهجة والسرور بالعيد.

وأشار أبو صدام إلى أن أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية تشهد استقرار بمختلف أسواق الجمهورية أن الأعلاف متوافرة بأسعار مناسبة بكافة المناطق.

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