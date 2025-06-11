شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب – عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الستة المقبلة، وذلك في الفترة من الخميس 12 يونيو وحتى الثلاثاء 17 يونيو 2025.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

كما توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد أن هناك نشاطًا لحركة الرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، وجنوب سيناء.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، واتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من الإجهاد الحراري خلال ساعات النهار، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

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