"تطوير ملحوظ" بخدمات نقل الدم القومية.. الصحة تكشف التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مراكز خدمات نقل الدم القومية في مصر شهدت تطورات ملحوظة مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الفحوصات المتقدمة، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير الكوادر البشرية، وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اعتماد المركز القومي لخدمات نقل الدم القومية من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB المعتمدة من (ISQUA) منذ عام 2014، وتم تجديد الاعتماد للمرة الرابعة في ديسمبر 2022، بالإضافة إلى اعتماد المعمل المرجعي لكرات الدم الحمراء (RCRL) من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتم تجديده في عام 2025 ليكون ساريًا حتى عام 2028.

وأشار «عبدالغفار» إلى مراجعة واعتماد النسخة الرابعة من المعايير القومية لنقل الدم من قبل مجلس مراقبة عمليات الدم، وإصدار كتاب دوري لإلزام جميع بنوك الدم في كافة القطاعات بالالتزام بالمعايير القومية في عام 2023، وطباعة وتوزيع نسخ من المعايير القومية لنقل الدم باللغتين العربية والإنجليزية لجميع بنوك الدم في كافة الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت «عبدالغفار» إلى إنشاء 6 مراكز للتبرع بالبلازما في مراكز خدمات نقل الدم القومية بالعجوزة، والعباسية، ودار السلام، وطنطا، والإسكندرية، والمنيا، حيث يهدف هذا المشروع إلى الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لافتًا إلى متابعة جميع مراكز خدمات نقل الدم القومية الـ28 على مستوى المحافظات من خلال مؤشرات تقييم الأداء الشهرية والمرور الدوري.

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد المتبرعين واستقطاب عدد كبير من المتبرعين الجدد، وتحويلهم إلى متبرعين منتظمين، كما تم تحويل عدد كبير من المتبرعين بالدم إلى متبرعين بالفصيلة الممتدة (Phenotyped) موجهين لمرضى محددين، ليصل إلى 2 مليون و491 ألفًا و759 متبرعًا خلال الفترة من 2020 إلى 2025 على مستوى 28 مركزًا بالمحافظات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إدخال تقنية فصل وحدات الدم الكامل إلى مكونات مختلفة عن طريق أجهزة الفصل الأوتوماتيكية، وإدخال جهاز الأشعة السينية واستخراج الترخيص للإشعاع حتى تتم خدمة الإشعاع لوحدات الدم المنصرفة للمرضى، ليصل عدد المشتقات التي تم فصلها إلى 2 مليون و473 ألفًا و418 عينة.

ومن جانبه، كشف الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، عن تحديث طريقة فحص الفيروسات لعينات المتبرعين بتقنية الوميض الضوئي وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك في 98% من مراكز خدمات نقل الدم القومية لضمان مأمونية أكياس الدم ومشتقاته، وإدخال فحص الحمض النووي لعينات المتبرعين في 100% من مراكز خدمات الدم القومية لتقليل الفترة الشباكية للأمراض المنتقلة عن طريق الدم لضمان مأمونية الدم، كما تم إدخال فحص الحمض النووي لبنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية منذ مارس 2025 لضمان أمان جميع الوحدات التي تُصرف للمرضى من خلال مشروع البنك الدولي، وكذلك إدخال تقنية الفحص الأوتوماتيكي لفصائل الدم للوحدات المجمعة لضمان دقة النتائج.

وأضاف الدكتور بيتر وجيه أنه تم فحص 2 مليون و539 ألفًا و480 عينة بمراكز خدمات نقل الدم القومية بالمحافظات، بالإضافة إلى فحص مليون و840 ألفًا و560 عينة بالمستشفيات للتأكد من مأمونيتها، مشيرًا إلى زيادة عدد المعامل المرجعية لكرات الدم الحمراء RCRL بالمراكز الإقليمية في دار السلام، والعباسية، وطنطا، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وبني سويف، والزقازيق، والمنيا، إلى جانب المركز القومي، لتصبح 10 معامل على مستوى الجمهورية لتوفير خدمات المعمل المرجعي لأكبر عدد ممكن من المرضى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى فحص فصائل الدم لأكثر من 5000 متبرع منتظم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات متخصصة، والتي تشمل adsorption للأجسام المضادة الذاتية لمرضى الأمراض المناعية، وحل تعارضات فصائل الدم ABO لأكثر من 100 عينة شهريًا من مختلف مراكز خدمات نقل الدم القومية، وعمل بروتوكول لعلاج مرضى Multiple Myeloma (مرضى سرطان الخلايا البلازمية) لتوفير خدمات الـphenotyping (فحص فصائل الدم) للمرضى.

ولفتت الدكتورة فاتن مسعد إلى توفير وحدات الدم ومشتقاته للمرضى، ولبنوك الدم التخزينية، كما تم توفير سيارات لنقل الدم والبلازما لضمان الحفاظ على سلسلة التبريد للدم ومشتقاته، حيث تم توفير 8 ملايين و733 ألفًا و272 وحدة بمشتقاتها.

وقالت «مسعد» إنه تم زيادة عدد الوحدات العلاجية بالمراكز الإقليمية بالعباسية، ودار السلام، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط، والزقازيق، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، والإسماعيلية، لتصبح 13 وحدة علاجية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوحدة العلاجية بالمركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، لعلاج مرضى الثلاسيميا، والهيموفيليا التابعين للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، حيث بلغ عدد الزيارات 169 ألفًا و403 زيارات، مشيرة إلى أنه جارٍ ميكنة عدد 11 مركزًا تابعًا لخدمات نقل الدم القومية، وربطهم بشبكة خدمات نقل الدم المميكنة، وكذلك توفير الأجهزة اللازمة لذلك.