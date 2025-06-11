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تحديث تطبيق "توت" بـ 12 عددًا من مجلة قطر الندى للأطفال

01:51 م الأربعاء 11 يونيو 2025

تطبيق توت

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن إضافة أعداد جديدة من إصدارات مجلة "قطر الندى" إلى مكتبة موقع وتطبيق "توت" الإلكتروني المجاني، المخصص لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، وذلك ضمن التحديثات الدورية للموقع.

تضمنت الإصدارات التي تم إضافتها بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، 12 عددا من المجلة تمثل الأعداد من 717 إلى 728.

وتضم الأعداد قصصا مصورة، وموضوعات علمية مبسطة، وألعابا ذهنية، وأبوابا تعليمية وإبداعية، تسهم في تنمية خيال الطفل وذائقته الفنية، بما يتيح للقراء الصغار تجربة قراءة تفاعلية ممتعة.

ويوفر "توت" مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، وتم تزويده شهر مايو الماضي بـ 17 عددا من المجلة تمثل الأعداد من 700 إلى 716، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب ضمن سلسلة الكتب المهداة، لأشهر كتّاب أدب الطفل بهدف نشر الثقافة وتنمية الإبداع بما يتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة.

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