هيئة الإسعاف تنظيم تدريبياً بشأن أحدث بروتوكولات "إنقاذ الحياة"

كتب- أحمد جمعة:

نظمت هيئة الإسعاف المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية برنامجًا تدريبيًا مشتركًا استهدف نخبة من الأطقم الإسعافية والطبية، حول أحدث بروتوكولات دعم وإنقاذ الحياة في مرحلة ما قبل المستشفى.

يأتي ذلك استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر بين هيئة الإسعاف المصرية والمنظمات الدولية والأممية العاملة داخل مصر، وفي ضوء حرص الهيئة على تعزيز الجوانب العلمية والمهارية لكوادرها البشرية.

شهد فعاليات تدشين البرنامج التدريبي، الذي امتد على مدار أربعة أيام متتالية، كلٌ من الدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشرف على المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية.