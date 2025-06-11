كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إجراء عمل قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة، لأول مرة فى قطاع مستشفيات الصحة بالدقهلية.

وبحسب الوزارة، حضرت المريضة إلى مستشفى أجا المركزي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تعاني من خذل بالجانب الأيسر من الجسم ناتج عن جلطة بالمخ بعد ٣ ساعات من حدوث الجلطة، وبمراجعة التاريخ المرضي تبين عدم إمكانية استخدام العقار المذيب بسبب تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي.

وجرى اتخاذ قرار تحويل المريضة لمستشفى ميت غمر على الفور لعمل أشعة رنين على الشرايين والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان المخي الأوسط الأيمن، وعرض الحالة على الأطباء الأساتذة وتم اتخاذ قرار عمل قسطرة علاجية لسحب الجلطة.

وعلى الفور، تم نقل المريضة مباشرة لوحدة القسطرة وفي سباق مع الزمن تم استدعاء أعضاء الفريق وتم سحب الجلطة بنجاح مع وجود تحسن كبير في درجة الضعف ومقياس خطورة السكتة الدماغية.

وذكرت الوزارة أن هذا النجاح يأتي بفضل كل الفريق الطبي من أطباء المخ والأعصاب وفريق التمريض وفني القسطرة المخية وأمناء المخازن.