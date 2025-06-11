كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في ضوء تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام أحد الأشخاص بخلع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار، فقد تم التنسيق الفوري مع الإدارات المختصة بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تم القبض على المتهم، وهو عامل يُقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، والذي أقر خلال التحقيق بأنه أثناء استقلاله القطار المتجه من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو، وبصحبته أحد أصدقائه، قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه لعدم حيازته تذكرة ركوب، ما دفعه إلى خلع لمبة الإنارة من إحدى العربات وإلقائها خارج القطار اعتراضًا على توقيع الغرامة، بينما قام صديقه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.



وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في مواجهة مثل هذه السلوكيات السلبية وغير المسؤولة، والتي تمثل اعتداءً مباشرًا على ممتلكات عامة يمتلكها الشعب المصري، مشددة على أن مرفق السكة الحديد هو ملكية عامة، والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمواطنين.



كما أشارت الهيئة إلى استمرار جهود التوعية بخطورة هذه التصرفات، من خلال منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، بهدف تعزيز ثقافة احترام المرافق العامة والحفاظ عليها من التخريب أو الإتلاف، بما يُساهم في استمرار تطوير خدمات النقل وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين.